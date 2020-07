Tris di Ibra: 0-3 del Milan a Marassi contro la Sampdoria al 58'

vedi letture

Neanche il tempo di esultare per il raddoppio che il Milan ha calato il tris, ancora con Zlatan Ibrahimovic. Doppietta per lo svedese, con i rossoneri che giocano sul velluto. Palla persa da Yoshida che ha favorito la ripartenza rossonera con Calhanoglu che ha allargato sulla sinistra per lo svedese Ibrahimovic che dopo essere entrato in area ha superato Falcone per lo 0-3.

Clicca qui per la diretta testuale di Samp-Milan