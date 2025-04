Tudor cerca risposte dalla Juve e punta sul tridente Vlahovic-Yildiz-Nico

La Juventus, questa sera, tornerà in campo per affrontare la Roma, allo stadio Olimpico, alle 20:45. Questa sfida è particolarmente importante per i bianconeri che vogliono dare continuità di risultati dopo il successo ottenuto contro il Genoa, ma per Tudor la partita contro i giallorossi non sarà decisiva: “È una partita importante, ma non decisiva. È una gara importante e affronteremo una squadra con una serie di risultati ottimi. Noi vogliamo pensare a noi stessi e fare le cose su cui stiamo lavorando". Il tecnico croato, in conferenza stampa, ha spiegato anche come è andata la settimana di lavoro della sua Juventus: “È andata bene e abbiamo lavorato su tutto. Sono contento della prima settimana piena è stata una bella settimana. Abbiamo lavorato sulle due fasi, sui piazzati e sulla condizione fisica. Ho visto i ragazzi con la voglia di fare bene".

Tudor elogia McKennie, Yildiz e Conceicao.

Nel corso della conferenza stampa, della vigilia della gara contro la Roma, Igor Tudor ha avuto modo anche di parlare nelle specifico di alcuni suoi giocatori. In particolare, il tecnico croato ha speso delle bellissime parole per Weston McKennie: “Sappiamo che McKennie è un Jolly. Questo a volte può essere un problema, ma qua è un vantaggio perchè sa fare tutto bene. Lui è un centrocampista, ma adesso è un momento così con Cambiaso fuori. È un giocatore forte e vedremo come utilizzarlo". Nella prima sfida di Tudor sulla panchina della Juventus, il grande protagonista è stato Kenan Yildiz che ha segnato il gol vittoria contro il Genoa. Il tecnico croato si è detto soddisfatto di quanto sta facendo il numero 10 bianconero: “L'ho visto in 5/6 allenamenti. Per essere un campione ci vuole la costanza nelle prestazioni e questo si ottiene con la continuità. Si ottiene con la mentalità, è il cervello che decide. Vedo un giovane serio e concentrato sul calcio. Invito tutti a essere costanti nella crescita, nel lavoro, a non accontentarsi. Questa è la chiave dei campioni: essere sempre uguali in ogni allenamento, giocano in modo uguale contro il Real Madrid o contro una squadra piccola. Ha ancora da lavorare ma è in una buona partenza". Infine, Tudor ha tenuto le lodi di Francisco Conceicao che può giocare anche in una posizione più centrale: “Per me può farlo, perchè è un giocatore intelligente. Poi giocare in mezzo è più difficile rispetto alla fiasca. È un giocatore molto interessante che mi piace anche come mentalità, è uno tosto. Si deve un po' ambientare lì e deve crescere,. È bello allenare giocatori come lui".

Douglas Luiz e Cambiaso recuperati. Out Perin.

Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, la Juventus è partita alla volta di Roma e sul volo che ha portato la squadra nella Capitale c’erano anche Andrea Cambiaso e Douglas Luiz che, però, stasera, partiranno dalla panchina. Per la gara contro i giallorossi, i bianconeri non avranno a disposizione Perin che ha accusato un problema muscolare. Il secondo portiere della Juventus, però, ha voluto seguire la squadra ed è partito regolarmente per la Capitale per stare vicino ai compagni. Per quanto riguarda le scelte di formazione Igor Tudor, nel match contro la Roma, si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa, vista l'assenza di Gatti, giocheranno Kalulu, Veiga e Kelly. A centrocampo sulla destra toccherà a Weah, in mezzo spazio a Locatelli e Thuram, mentre a sinistra giocherà ancora McKennie, con Cambiaso pronto a subentrare a gara in corso. Sulla trequarti, invece, non ci sarà Koopmeiners e al fianco di Yildiz agirà Nico Gonzalez. In attacco, Tudor si affiderà ancora a Vlahovic.