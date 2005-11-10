Udinese, Abankwah in dubbio per il Lecce: attesi gli esami strumentali

L'Udinese attende aggiornamenti sulle condizioni di James Abankwah dopo il problema fisico accusato durante la trasferta contro il Torino. Il difensore irlandese è stato costretto a lasciare il campo nel corso della ripresa e la sua presenza nella prossima sfida di campionato contro il Lecce resta in dubbio. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese, nelle prossime ore sono previsti gli esami strumentali per chiarire la natura del problema.

Abankwah, attesa per gli esami al flessore

Abankwah era stato sostituito al 15' del secondo tempo della gara contro il Torino a causa di un fastidio muscolare. Gli accertamenti serviranno a stabilire l'entità dell'infortunio e a verificare l'eventuale coinvolgimento del flessore della gamba sinistra. In casa bianconera si spera che gli esami possano escludere una lesione, che comporterebbe uno stop e tempi di recupero da valutare in base alla diagnosi. Al momento, tuttavia, non ci sono indicazioni definitive sulla gravità del problema.

Udinese-Lecce, la presenza del difensore è a rischio

La situazione impone prudenza in vista del prossimo impegno di campionato. L'Udinese affronterà il Lecce domenica alle 12:30 al Bluenergy Stadium le possibilità di vedere Abankwah tra i convocati sono ridotte.

La decisione definitiva dipenderà dall'esito degli accertamenti e dalle condizioni del giocatore nei prossimi giorni. Lo staff bianconero attende quindi il responso medico per capire se il difensore potrà essere a disposizione oppure dovrà fermarsi.