La sosta è finita e l’Udinese comincia quindi ad avvicinare la sfida di campionato contro il Bologna, in settimane dove ogni sfida sarà pesante in ottica lotta salvezza visto l’ultimo posto arrivato dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Venezia. Mister Zanetti quindi ora un po’ alla volta andrà ad accogliere nuovamente i giocatori che sono stati impegnati nelle sfide internazionali e avrà già delle riflessioni importanti da fare per quanto riguarda l’undici da schierare.

Tutti i titolari impegnati in nazionale

I bianconeri, infatti, tornano dalla pausa con qualche problema in difesa. Al di là del fatto che i tre potenziali titolari, ovvero Palma, Abankwah e Solet, sono stati convocati dalle rispettive nazionali, c’è anche qualche acciacco da considerare. C’è tanta attesa per il ritorno di Alaba dopo il problema al polpaccio patito dopo le gare giocate contro Torino e Lecce, ma l’ex Real Madrid quasi certamente non avrà molti minuti anche se dovesse essere convocato.

La sosta porta nuovi acciacchi

Oltre a questo fattore da considerare, Ebosse è rientrato dagli impegni con il Camerun con una botta alla caviglia che sarà oggetto di valutazione e che si va ad aggiungere anche al peso dei viaggi internazionali fatti. Chi certamente non ci sarà nemmeno in panchina è invece Bertola, che ha patito una lesione muscolare che lo terrà fuori per qualche settimana. Il rischio per Zanetti è quindi quello di ritrovarsi con il solo Kabasele oltre ai tre titolari, che hanno però accumulato fatica viaggiando con le proprie selezioni.

Coperta corta o passaggio alla linea a 4?

Il tecnico dovrà quindi decidere se rischiare comunque la linea a 3, sperando che qualcuno in caso di necessità riesca a stringere i denti, o se magari tentare l’impervia via della difesa a 4, un percorso complicato visto che l’Udinese ultimamente l’ha utilizzata di rado, ma che potrebbe magari anche essere una nuova soluzione in un periodo di profonda crisi.