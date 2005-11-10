Irlanda, i convocati per le sfide ad Austria e Kosovo: non c'è Abankwah
Simone Lorini
Il commissario tecnico della Repubblica d'Irlanda, Heimir Hallgrímsson, ha convocato 24 giocatori per le prossime e decisive partite di UEFA Nations League contro Austria e Kosovo. L'Irlanda si recherà a Linz per affrontare l'Austria sabato 14 novembre alla Raiffeisen Arena, prima di tornare a Dublino per ospitare il Kosovo all'Aviva Stadium martedì 17 novembre.
Portieri: Caoimhín Kelleher (Liverpool), Max O’Leary (West Brom), Mark Travers (Everton).
Difensori: Nathan Collins (Brentford), Dara O’Shea (Ipswich), John Egan (Hull), Liam Kitching (Sheffield United), Jimmy Dunne (QPR), Jake O’Brien (Everton), James Abankwah (Watford), Ryan Manning (Southampton), Liam Scales (Celtic).
Centrocampisti: Jayson Molumby (West Brom), Jason Knight (Bristol City), Conor Coventry (Charlton), Bosun Lawal (Stoke), Harvey Vale (QPR), Finn Azaz (Southampton).
Attaccanti: Troy Parrott (Real Betis), Adam Idah (Swansea), Tom Cannon (Sheffield United), Jack Moylan (Cardiff), Chiedozie Ogbene (Lincoln), Rocco Vata (Watford).