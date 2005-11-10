Udinese, Alaba torna titolare dopo quasi cinque mesi: l’ultima volta fu in Real-Athletic 4-2

Udinese, Alaba torna titolare dopo quasi cinque mesi: l’ultima volta fu in Real-Athletic 4-2TMW
Giacomo Iacobellis
Prima da titolare con la maglia dell’Udinese per David Alaba. Kosta Runjaic lancia dal primo minuto il 34enne difensore austriaco nella sfida casalinga contro il Lecce, valida per il settimo turno di Serie A, schierandolo nella linea a tre con Oumar Solet ed Enzo Ebosse.
Alaba oggi sarà titolare 148 giorni dopo l'ultima volta
Per l’ex Real Madrid si tratta di un ritorno dal primo minuto in una partita ufficiale di club a 148 giorni di distanza dall’ultima volta. Il precedente risale infatti al 23 maggio 2026, quando Alaba partì titolare contro l’Athletic Club nell’ultima giornata della Liga. Quella fu sicuramente una gara speciale per il difensore, che disputò 69 minuti nella vittoria per 4-2 del suo Real, prima di essere sostituito tra gli applausi del Santiago Bernabéu e dire definitivamente adios alla Casa Blanca dopo ben cinque stagioni.
Contro il Torino Alaba aveva già giocato 18 minuti
Arrivato a Udine a fine settembre dopo lo svincolo estivo, l’austriaco aveva già fatto il suo esordio in bianconero da subentrato nella trasferta contro il Torino (18 minuti di gioco). Contro il Lecce arriva dunque la prima occasione dal via, in una sfida cruciale anche per la necessità dell’Udinese di interrompere la serie negativa e ritrovare solidità difensiva.