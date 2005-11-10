Udinese, Zanetti su Alaba: "Può giocare anche trequartista, ma deve essere al top"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 16:45Serie A
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27.11.2026 16:45Serie A
Zanetti parla di Alaba: "Può giocare ovunque, ma deve essere al top della condizione".
Paolo Zanetti, tecnico dell'Udinese, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domenica con la Fiorentina, ha parlato anche di David Alaba e delle condizioni dell'ex Real Madrid
"Da un punto di vista tecnico Alaba può giocare ovunque, dal punto di vista fisico ripeto che deve giocare quando è al top, ha già giocato quando non era al meglio e si è dovuto fermare. E' importante avere doppi ruoli, competizione, voglio poter scegliere nell'abbondanza e non perché ci sono problemi fisici. Questa squadra al completo ha dei valori, se si trova invece sempre a rincorrere può avere problemi. Alaba per qualità può fare anche il trequartista, ma mi serve che sia al top della condizione".
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