Paolo Zanetti, tecnico dell'Udinese, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domenica con la Fiorentina, ha parlato anche di David Alaba e delle condizioni dell'ex Real Madrid

"Da un punto di vista tecnico Alaba può giocare ovunque, dal punto di vista fisico ripeto che deve giocare quando è al top, ha già giocato quando non era al meglio e si è dovuto fermare. E' importante avere doppi ruoli, competizione, voglio poter scegliere nell'abbondanza e non perché ci sono problemi fisici. Questa squadra al completo ha dei valori, se si trova invece sempre a rincorrere può avere problemi. Alaba per qualità può fare anche il trequartista, ma mi serve che sia al top della condizione".