14.50 - L'Udinese sfiderà la Fiorentina nella dodicesima giornata della stagione 2026/2027. In conferenza stampa mister Paolo Zanetti darà le ultime indicazioni alla stampa in vista della partita.

15:01 - Inizia la conferenza stampa.



Come riparte l'Udinese dopo la prestazione fatta bene a Bologna?

"Devo ringraziare intanto i tifosi che hanno capito che la squadra ha dato tutto, alla fine è stato un pareggio, niente di che, con una buona prestazione. L'ambiente però sta dimostrando di esserci vicino e questo è fondamentale. Ho sempre detto ai ragazzi che dobbiamo essere noi con le prestazioni a trascinare i tifosi. In settimana abbiamo lavorato su quella che deve essere la nostra base, la mentalità, il saper soffrire tutti assieme, ho sentito tutt'altra energia in panchina a Bologna rispetto a Venezia, però questa è una base e non bisogna tornare indietro. E' stata una settimana di lavoro intensa, dove è andato tutto in maniera abbastanza regolare. Io sono vecchio stampo, le gare interne sono diverse dalle altre, in casa dobbiamo costruire il nostro obiettivo, giocare in casa dev'essere un vantaggio, con tutte le persone che da casa vengono a darci una mano. Ora abbiamo l'opportunità di dimostrare che non è stato un caso, la prestazione è il grande obiettivo di domenica".



Mancherà Davis? L'assetto non verrà stravolto per dare continuità?

"Penso che Davis per noi sia fondamentale, insieme ad altri. Non dobbiamo però essere Davis dipendenti, dobbiamo sopperire alle assenze, più avanti in campionato ce ne saranno magari altre di giocatori fondamentali. Ci sono alcuni ragazzi che oggi hanno avuto pochi minuti e che hanno potenziale, i giovani che abbiamo sono potenzialmente forse anche più forti dei titolari, però devono fare un percorso. Hanno davanti una strada interessante, poi c'è il campo, il momento giusto per conquistarsi il posto, la squadra ha dimostrato di voler intraprendere una certa strada. La partita di domenica è difficilissima, la Fiorentina è in difficoltà e come noi ha bisogno estremo di fare risultato. Ci servirà la stessa umiltà di domenica scorsa cercando di metterci quel qualcosa in più. So che la vittoria in casa qui manca da tanto e che le vittorie qui sono arrivate spesso un po' a fatica. Vorrei presto ribaltare questa inerzia".

C'era prima del suo arrivo un po' di presunzione in campo?

"Quanto ho visto in campo e nel lavoro settimanale mi fa pensare che ci sia un cambiamento. A volte sì si è visto un pizzico di presunzione non voluta, dipende da tante situazioni, ti ritrovi in una situazione non pensata e magari pensi di volerne uscire facendo da solo. La strada invece dev'essere questa e se la cosa è entrata nella testa della squadra lo vedrò alla fine della prossima partita, noi dobbiamo sempre essere dentro alla partita, poi si può vincere o perdere, ma bisogna stare dentro la gara mantenendo una identità. Vedo predisposizione totale da parte dei ragazzi, tutti quanti stanno mettendo questa energia e mi fa ben sperare".

Abankwah largo a destra è una soluzione che si può riproporre?

"Abankwah è un giocatore molto interessante, ha gamba e talento ma soprattutto lavora tanto, è molto freddo. Come sempre abbiamo un tre quattro situazioni da valutare e scenderà in campo chi sta meglio. Abankwah è uno di quei ragazzi che mi dà tante soluzioni, stiamo recuperando Zanoli e anche Vojvoda sta meglio".

Alaba può essere già una risorsa? Dove può essere schierato?

"Da un punto di vista tecnico Alaba può giocare ovunque, dal punto di vista fisico ripeto che deve giocare quando è al top, ha già giocato quando non era al meglio e si è dovuto fermare. E' importante avere doppi ruoli, competizione, voglio poter scegliere nell'abbondanza e non perchè ci sono problemi fisici. Questa squadra al completo ha dei valori, se si trova invece sempre a rincorrere può avere problemi. Alaba per qualità può fare anche il trequartista, ma mi serve che sia al top della condizione".

Qual è la chiave tattica per vincere con la Fiorentina?

"Loro hanno dei difetti, noi abbiamo i nostri, abbiamo studiato la gara nel dettaglio, mettendo insieme qualità fisiche e tattiche. Siamo vogliosi di giocare questa partita, dobbiamo riuscire ad accelerare, dev'essere una gara dove dobbiamo mettere tutto.

Che Fiorentina si aspetta? Piotrowski e Palma come stanno?

"La Fiorentina è sempre temibile, ma in questo momento il nostro più grande pericolo siamo noi stessi. Se siamo al massimo nessuna squadra è temibile, se non abbiamo tutti i parametri giusti soffriamo con tutte. Lo studio dell'avversario è fondamentale, ma il centro è rivolto verso di noi, dobbiamo avere le idee chiare, avere benzina nelle gambe. Ci sono situazioni da valutare, ma sui singoli non mi sbilancio, spero che il cambio di metodologia venga assorbito a breve e che questa situazione possa far parte del passato".

TMW - A che punto è il lavoro dal punto di vista fisico? Perchè siamo spesso qui a parlare di infortunati, dov'è il problema che ha portato a tutti questi acciacciati?

"Non mi sembra giusto parlare del passato, da quando sono arrivato io ho i miei parametri e ho avuto modo di valutare la squadra sotto ogni punto di vista. Ho uno staff fisico gigantesco, ho un head performance molto bravo e stiamo cercando di trovare una quadra e una motivazione. Ma a me non interessa, sono qui per trovare delle soluzioni perché questa squadra ha margini di miglioramenti dal punto di vista fisico. Un elemento che va di pari passo con quello mentale. Ho già visto dei miglioramenti, sono più nervoso per gli infortuni, perché mi toglie continuità e competizione in settimana per conquistarsi la maglia da titolare. Serve un po' di tempo ma vedo margine per crescere".

A che punto è il lavoro con Zaniolo, Okoye e Lovric?

"Sono contento per loro, alla fine il mio compito è riportarli al loro livello. Questi sono dei giocatori che hanno avuto delle situazioni particolari, ma ce ne sono altri in rosa che hanno bisogno di crescere. I ragazzi non sono dei robot ma degli essere umani con delle problematiche in campo e fuori. Bisogna aver voglia di perderci del tempo con chi se lo merita e con chi vuole migliorare. Questi tre giocatori mi hanno dimostrato questo e io ho dato tutto me stesso. La cosa importante è che hanno risposto subito. Su Lovric non avevo dubbi, perché lo conoscevo e sapevo cosa potesse darmi. Zaniolo deve continuare a divertirsi a giocare a pallone, che è la cosa che gli riesce meglio. Okoye è un grande portiere e deve tornare a essere uno dei punti di forza di questa squadra".