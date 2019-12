Udinese, Collavino: "Nel 2020 vogliamo tornare a essere protagonisti"

© foto di Federico De Luca

Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, ha parlato dopo la conferenza stampa di oggi di Luca Gotti. Queste le sue parole riportate da Udinese TV: "A nome dell'Udinese Calcio vorrei augurare a tutti un buon Natale e un grande 2020. Il nuovo anno spero che possa portare l'Udinese a essere una protagonista: questo vale per la squadra, per i dirigenti e per tutti i componenti della società".