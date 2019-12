Udinese, Gotti: "A Okaka manca il gol ma non è condizionato da questo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato anche di Stefano Okaka che non segna da un po' di tempo: "Come tutti gli attaccanti la componente gol è importante ma non lo vedo condizionato da questo aspetto. Stefano è arrivato, alla soglia dei 30 anni, a una maturità diversa. Se segna o no è meno importante adesso".

