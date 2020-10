Udinese, Gotti: "Se mi aspetto cessioni o acquisti? La seconda. Pussetto è un'opzione"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport è intervento il tecnico dell’Udinese Luca Gotti dopo il ko subito contro la Roma: “Pedro fa delle cose impressionanti, poi in campo non indulge in cose sofisticate e cerca di essere molto pratico. Mi dispiace che stasera abbia trovato una soluzione di questo tipo, ma non mi stupisce”.

Cosa è mancato stasera?

“È mancato di fare gol, in un modo o nell’altro. È un refrain di queste tre partite dove tutto quello che poteva andare male è andato male, ma penso che questa Udinese possa riuscire a prendere un’altra strada perché le occasioni non sono mancate. Ora abbiamo qualche giorno per rimetterci a lavorare con un minimo di metodo avendo dei giocatori a disposizione”.

Pereyra e De Paul possono aiutare Lasagna e Okaka?

“È sicuramente un aspetto da prendere in considerazione, lo valuteremo lunedì a mercato chiuso quando vedremo chi siamo. Sembriamo tornati al pre lockdown quando faticavamo a realizzare, ma io credo che con l’apporto di qualità che può arrivare dai giocatori che abbiamo preso si possa mettere mano a questo problema”.

Insisterete sulle catene esterne?

“La mia Udinese dell’anno scorso ha queste caratteristiche e io vorrei continuare a mantenerle. Abbiamo visto in campo Ouwejan e Molina, adesso devono amalgamarsi bene con la squadra”.

Si aspetta qualche cessione o qualche acquisto?

“La società mi ha parlato della seconda opzione, Pussetto sicuramente è un nome che ci può interessare. Ci sono dei giocatori che hanno fatto pochissimi allenamenti, alcuni non sono nel pieno della loro condizione, quindi è complicato fare una valutazione adesso. Ma io di sensazioni positive ne ho, penso che questa squadra possa dare soddisfazione ai nostri tifosi che adesso sicuramente saranno presi dallo sconforto dopo questi risultati”.