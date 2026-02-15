Udinese, Karlstrom: "Difficile spiegare, ci siamo addormentati e abbiamo preso 2 gol"
Il centrocampista dell'Udinese, Jesper Karlstrom, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta casalinga dei bianconeri contro il Sassuolo.
L'analisi del centrocampista svedese.
"Penso che abbiamo fatto una partita buona, ma ci siamo addormentati solo per due minuti e abbiamo preso due gol. Difficile spiegare subito la partita cosa sia successo, non siamo ovviamente contenti, dobbiamo fare meglio in ogni situazione".
Il cambio modulo di Runjaic.
"Non è importante con che modulo giochiamo, non è un aspetto che cambia qualcosa".
