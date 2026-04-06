Udinese-Como, le probabili formazioni: Okoye non preoccupa, Diao è intoccabile

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Como (Lunedì 6 aprile, ore 12.30, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese è pronta a ripartire dopo la pausa per le nazionali. Da valutare le condizioni di Kristensen dopo l’acciacco muscolare patito contro il Pordenone. Non sembra destare invece preoccupazione la botta patita da Okoye. Nel 3-5-2 dunque ci sarà lui in porta, con Bertola che potrebbe subentrare al danese in difesa se non dovesse farcela. Kabasele e Solet agiranno insieme all’ex Spezia. Sulle fasce Ehizibue e Kamara, con al centro Karlstrom, Ekkelenkamp e Atta. Dubbi invece sul reparto avanzato. Zaniolo ci sarà, al suo fianco potrebbero esserci Bayo o Gueye, che però per ora, per motivi diversi, non hanno convinto del tutto. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva il Como

Sosta nazionali conclusa, il Como riparte dalla trasferta di Pasquetta a Udine. Fabregas sarà senza Ramon, con Jesus Rodriguez da valutare per il problema al ginocchio. Allora spazio a Butez tra i pali, con Diego Carlos-Kempf scelte forzate in difesa, Van der Brempt dovrebbe scalzare Smolcic ancora una volta, invece Moreno confermato a sinistra. Perrone playmaker, Da Cunha al suo fianco; a salire Diao intoccabile con Baturina a sinistra e Nico Paz da ’10’ alle spalle di Douvikas titolare. Si prospetta un altro turno in panchina per Morata. (da Como, Yvonne Alessandro)