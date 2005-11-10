Udinese, Runjaic: "Giocato tutti sotto il loro livello, non mi aspettavo una partita del genere"

Le parole dell'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic al termine della partita contro il Lecce terminata con la pesante sconfitta 0-3 per i suoi. Di seguito la sua analisi a DAZN:

"Ogni partita è difficile, questa è la peggiore partita da quando sono qui, una sconfitta meritata. Abbiamo perso tanto nei duelli e nelle seconde palle. Ci sta questo risultato. Abbiamo parlato tanto di errori individuali e oggi ne abbiamo fatti tantissimi, tutti. Dobbiamo stare calmi e restare uniti per andare avanti. Mi prendo la responsabilità di queste cinque sconfitte consecutive. Tutti hanno giocato sotto il loro livello, non mi aspettavo una partita del genere. Al momento sono triste e arrabbiato, ci sono molte emozioni, non è bello perdere. Sicuramente parleremo, questa è la situazione e sono chiare le responsabilità, che sono solo mie".