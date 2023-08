ufficiale Ascoli, doppio colpo in entrata: arrivano Bogdan e Di Tacchio

Doppio colpo in entrata per l’Ascoli che rinforza difesa e centrocampo con giocatori d’esperienza e qualità. Come si apprende dalla sezione calciomercato della Lega B il club marchigiano ha infatti depositato i contratti del difensore centrale Luka Bogdan e del centrocampista Francesco Di Tacchio, entrambi prelevati a titolo temporaneo.

Il primo, classe ‘96, lascia la Ternana dove era arrivato nel 2021/22 collezionando 30 presenze con un gol e un assist, il secondo arriva invece dal SudTirol che lo aveva prelevato in estate proprio dalla Ternana. Il classe ‘90 però non si era ambientato alla nuova piazza e per questo dopo appena un mese è arrivato l’addio e la ripartenza dai bianconeri di Viali.