TMW Aumentano le pretendenti per Bogdan. Anche la Juve Stabia sulle tracce del difensore

Abbiamo parlato già nei giorni scorsi del possibile ritorno in Italia di Luka Bogdan, che ha salutato il Bel Paese ormai un anno e mezzo fa, e ora un nuova pretendente si inserisce nella corsa al giocatore, che vanta importanti esperienze nel calcio nostrano con Vicenza - sua prima squadra italiana - Catania, Livorno, Salernitana e Ternana.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, anche la Juve Stabia è sulle tracce del difensore croato classe 1996, che attualmente milita nella fila dell'AEL Limassol, formazione dell'A' Katīgoria, la massima divisione del campionato cipriota; la compagine campana si aggiunge a Virtus Entella, Mantova, SudTirol e Avellino, che stanno cercando un rinforzo per le rispettive difese. Si attendono sviluppi a breve sulla questione, anche per capire quella che sarà la squadra che tenterà poi l'affondo.

Non resta che attendere, ricordando che il calciomercato in Italia si concluderà alle ore 20:00 del prossimo 2 febbraio.