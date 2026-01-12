TMW
Luka Bogdan può tornare in Italia: quattro club di Serie B seguono il croato
TUTTO mercato WEB
Ad un anno e mezzo dall'addio al calcio italiano Luka Bogdan potrebbe tornare protagonista nel Belpaese.
Il difensore croato classe 1996, attualmente nelle fila dell'AEL Limassol a Cipro, sarebbe al centro di alcune richieste d'informazioni da club di Serie B.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sono quattro le società in questione: Virtus Entella, Mantova, Sudtirol e Avellino.
Bogdan (29) è approdato in Italia nel 2016 grazie al Vicenza. Successivamente per lui esperienze con Catania, Livorno, Salernitana, Ternana e NK Istra.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
3 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile