SudTirol, si cerca il colpo Bogdan per la difesa. Ma il croato deve prima svincolarsi
Il SudTirol è al lavoro per rinforzare la difesa con una vecchia conoscenza del nostro calcio. Si tratta del centrale difensivo Luka Bogdan attualmente in forza all’AEL Limassol a Cipro. Il classe ‘96, che ha vestito le maglie di Vicenza, Catania, Livorno e Salernitana fra le altre, potrebbe arrivare solo se si libererà dal contratto in scadenza a giugno con il club dell’isola dove in questa stagione ha collezionato 13 presenze.
