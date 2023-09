ufficiale Fiorentina, ceduto Amrabat al Manchester United. Prestito oneroso con diritto

Sofyan Amrabat è ufficialmente un giocatore del Manchester United. Ad annunciarlo sono stati i due club, con altrettanti comunicati sui propri siti. Questoi quello della Fiorentina, che saluta Amrabat dopo tre anni: "Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo di prestito oneroso con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sofyan Amrabat al Manchester United".

Il comunicato del Manchester United.

"Sofyan Amrabat è passato al Manchester United in prestito dall'ACF Fiorentina fino a giugno 2024, soggetto a requisiti di autorizzazione e registrazione internazionali. Il centrocampista ha collezionato 49 presenze con la Nazionale marocchina e ha giocato ogni minuto della corsa edizione del Mondiale della sua Nazionale fino alla semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2022. La scorsa stagione, Amrabat ha giocato un ruolo chiave, quando l'ACF Fiorentina ha raggiunto la finale di Coppa Italia e UEFA Europa Conference League".

Il saluto di Amrabat

"Dopo tre anni in questo bellissimo club, è ora di affrontare una nuova sfida. Quando sono arrivato nel 2020, non avrei potuto immaginare tutte le avventure che avremmo vissuto insieme. La nostra corsa in Conference League e in Coppa Italia lo scorso anno e le tante serate speciali allo Stadio Artemio Franchi vivranno con me per sempre. Voglio estendere un enorme ringraziamento al club, a tutti i giocatori, allo staff e ai tifosi per tutti i ricordi che abbiamo creato insieme. È stato un onore indossare questa maglia".