Betis, assurdo scontro di gioco Isco- Amrabat: entrambi escono infortunati
Scene fantozziane quelle viste a Siviglia, dove il Betis perde due giocatori per infortunio. Si tratta di Isco e Sofyan Amrabat che dopo 10 minuti di gioco sono protagonisti di un malinteso e si scontrano nel tentativo di giocare un pallone. La violenza dell'impatto costringe entrambi a uscire col tecnico Manuel Pellegrino che al 15' deve giocarsi due slot, prima inserendo Deossa per Isco e poi Fornals per Amrabat.
