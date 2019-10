UFFICIALE: Fiorentina, rinnovo per Venuti fino al 2023

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Venuti ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2023. A darne l'ufficialità è stato il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, che ha parlato in conferenza stampa insieme al difensore: "Il contratto è di quattro anni con una base fissa e una base fortemente meritocratica. Ha bonus importanti in base a come farà durante la stagione".