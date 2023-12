ufficiale Inter, blindato anche l'armeno che va come un treno. Mkhitaryan rinnova fino al 2026

Non c'è due senza tre, e infatti ecco il terzo rinnovo ufficiale di giornata. Dopo i prolungamenti di contratto di Federico Dimarco e Matteo Darmian, l'Inter ha comunicato anche il rinnovo con Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, arrivato dalla Roma nel 2022, ha firmato un nuovo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2026.

"FC Internazionale Milano - recita la nota stampa - comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026".

I numeri di Mkhitaryan. Insostituibile è dire poco: l'ex Manchester United e Borussia Dortmund ha infatti saltato solo una partita in stagione, il 3-3 a Lisbona contro il Benfica quasi ininfluente ai fini del percorso dell'Inter in Champions League. Soltanto Sommer e Acerbi - rispettivamente 2.070 e 1.844 minuti - hanno giocato di più dei 1.800 minuti di Miki con l'Inter in questa stagione.

Come nel caso di Dimarco e Darmian, anche quello di Mkhitaryan era un rinnovo ampiamente anticipato. Il prossimo, in casa Inter, riguarderà Lautaro Martinez: l'annuncio ufficiale sul prolungamento del capitano è atteso nel mese di gennaio.