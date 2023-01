ufficiale Sebastiano Esposito lascia l'Inter e passa in prestito al Bari

vedi letture

Ufficiale: Sebastiano Esposito inizia la sua nuova avventura, stavolta in Italia e in Serie B. Depositato il contratto dell'attaccante classe 2002 dell'Inter in Lega, che passa in prestito fino al termine della stagione nel Bari dopo essere rientrato in forza ai nerazzurri nelle scorse ore dal prestito all'Anderlecht.