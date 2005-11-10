Vaciago: "La Juventus deve andare dallo psicanalista. Spogliatoio contro Spalletti?"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha pubblicato un editoriale sul quotidiano torinese, esprimendosi duramente sulla situazione della Juventus: "Ci sono sicuramente dei limiti tecnici. E in modo altrettanto lampante stanno emergendo degli equivoci tattici. Tuttavia, il primo enorme problema che deve risolvere questa Juve, se non vuole naufragare clamorosamente anche in questa stagione, è il panico che intrappola la squadra di fronte alla prima difficoltà. La paura che congela i pensieri e rallenta i muscoli, generando confusione, propensione all’errore e mancanza di equilibrio. Questa è una squadra che deve sedersi sul lettino dello psicanalista"

La domanda di Vaciago

Il direttore prosegue, ponendosi un interrogativo: "C’è uno spogliatoio in contrasto con l’allenatore? Tutti negano ed effettivamente non pare una squadra che 'gioca contro'. Ma, se è per questo, neanche una squadra che gioca a favore o che sia in grado di stringersi intorno all’allenatore per superare insieme il momento di crisi".

Giocatori non all'altezza

Infine conclude: "Si può parlare di sistema di gioco, del numero delle punte, del pressing alto e auspicare uno sviluppo verticale dell’azione. E si può anche iniziare a interrogarsi sul valore di Kolo Muani, uno che può arrivare a costare 50 (cinquanta!) milioni di euro con i bonus e non solo non riesce a fare gol, ma fatica proprio a tirare in porta. Si può scommettere sulla possibilità che Koopmeiners riesca a giocare peggio di così, battendo ogni suo record. E analizzare il mistero del regresso di Cambiaso, da giocatore totale e totale delusione. Insomma, si può mettere sul tavolo del dibattito qualsiasi argomento tecnico o tattico. Ma se la Juve si riduce a essere un gruppo così moscio, inerme, incapace di mettere il minimo sindacale dell’agonismo richiesto a chi veste quella maglia, tutto è inutile, tutto viene risucchiato dalla mediocrità morale di una squadra che affonda in un bicchier d’acqua, trascinando con sé le speranze e i sentimenti di milioni di tifosi, sfiniti dal pressapochismo che ha fagocitato il club".