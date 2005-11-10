Vaciago: "Più Alajbegovic e meno Kolo Muani perché torni la vera Juventus"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha fatto una lunga riflessione sul momento che sta vivendo la Juventus dopo il 2-0 contro il Napoli: "Più Alajbegovic e meno Kolo Muani è la ricetta perché torni la vera Vecchia Signora. Non c’entra il gol, per quanto favoloso e decisivo, è una questione di atteggiamento e mentalità. A 19 anni, Alajbegovic ha più personalità, coraggio e cattiveria della maggior parte dei suoi compagni. Anche i battibecchi con Spalletti mostrano comunque carattere e quella sicurezza che scarseggiano nella rosa bianconera".

Alajbegovic sì, Kolo Muani no

Vaciago prosegue: "E non è assolutamente un caso che, nel momento più critico per la Juventus, con la disperata necessità di ritrovare fiducia, il migliore in campo e quello con l’attitudine giusta sia stato proprio il ragazzino, pronto a mordere la partita senza timore di sbagliare. Ogni volta che ha sfacciatamente puntato l’uomo ha indicato la strada ai compagni, spingendoli spavaldamente in avanti, senza retropensieri, senza timori, con quel pizzico di arroganza che una grande squadra deve avere.

Nel contempo, Kolo Muani, 50 milioni bonus compresi, è partito in punta di piedi, intimidendosi sempre di più, al punto da scansare i tiri in porta, quasi avesse troppa paura per provarci. Non è il caso si mettere in croce l’attaccante francese, infilatosi in un tunnel di dubbi e incertezze con i dirigenti juventini e Spalletti che, in estate, si convincono che possa fare il centravanti e, via via, si avvitano intorno a prestazioni deludenti, a tre soli gol dall’inizio della stagione. Ma Kolo Muani è un equivoco tecnico, tattico, economico e soprattutto è un giocatore che non sembra avere la forza morale per tirarsi fuori. È, insomma, una fotografi a abbastanza fedele della situazione psicologica che zavorra e ha zavorrato la Juventus finora".