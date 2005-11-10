Lutto nel mondo del management e del giornalismo: si è spento Cesare Vaciago, padre del direttore di Tuttosport

Il mondo dei grandi eventi e dell'industria piange la scomparsa di Cesare Vaciago, morto all'età di 80 anni nella sua residenza nel Monferrato, colpito da un improvviso arresto cardiaco.

Manager pubblico di straordinario spessore e architetto della Torino moderna, Vaciago lascia la moglie e i figli, tra cui Guido Vaciago, stimato giornalista sportivo e attuale direttore del quotidiano Tuttosport.

Ingegnere nucleare di formazione, Cesare Vaciago ha firmato alcune delle stagioni più significative della macchina amministrativa e industriale italiana, per ben 15 anni (dal 1998 al 2013) ha ricoperto l'incarico di City Manager del Comune di Torino, lavorando in perfetta sinergia con i sindaci Castellani, Chiamparino e Fassino.

Sotto la sua regia operativa, la città ha vissuto una metamorfosi epocale, trasformandosi da polo unicamente industriale a capitale internazionale del turismo e dell'innovazione.

Il culmine di questa visione si è concretizzato con le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, delle quali Vaciago è stato il Direttore Generale all'interno del TOROC. Un evento epico che ha rilanciato l'immagine del Piemonte nel mondo e di cui andava profondamente fiero, così come dei suoi passati ruoli ai vertici di grandi aziende:

• Gli inizi in Olivetti negli anni '70, palestra di innovazione industriale.

• La direzione delle risorse umane nel gruppo Montedison.

• La carica di Direttore Generale in Ferrovie dello Stato Italiane e in Poste Italiane.

Un grande capitano d'industria e della pubblica amministrazione che ha saputo unire rigore analitico e profonda umanità, doti che si riflettono oggi nella carriera del figlio Guido alla guida dello storico quotidiano sportivo torinese.

Alla famiglia Vaciago vanno le più sentite condoglianze del mondo delle istituzioni e dell'editoria.

Anche la redazione di TMW si unisce al cordoglio della famiglia Vaciago