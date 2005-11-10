Venezia, finalmente Adorante: l'attaccante da 34 gol in 2 anni tornerà a inizio novembre

A questo Venezia che ora sembra rinato e che prima era in grande difficoltà manca Andrea Adorante. In estate il club ha fatto investimenti importanti in attacco, acquistando Akor Adams dal Siviglia per 16 milioni di euro e Albion Rrahmani per 7,5 dallo Sparta Praga, ma l'MVP della scorsa Serie B è comunque un elemento importante, che nelle ultime due stagioni è stato capace di segnare 34 gol.

Il suo rientro si avvicina

Il classe 2000, che ha vestito pure le maglie di Parma, Virtus Entella, Messina, Triestina e Juve Stabia, non è ancora sceso in campo in questo campionato, ma sta lavorando duramente per recuperare dal problema alla schiena che ha avuto e che ormai è stato smaltito. Il centravanti potrebbe rientrare nella lista dei convocati per il match contro il Como o il successivo contro l'Udinese, anche se non ci sono indicazioni precise e resta difficile stabilire una data. La certezza è che farà molto comodo a Davide Nicola e al Venezia.