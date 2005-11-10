Venezia, per salvarsi servono tutti. Da lunedì è tornato ad allenarsi con la squadra Adorante

Il Venezia ha bisogno di tutti per provare a salvarsi, con il nuovo corso degli arancioneroverdi che ha visto l'arrivo di Davide Nicola in panchina e l'ottenimento dei primi punti in questo campionato di Serie A. Si prepara a dare il proprio contributo nel futuro prossimo anche l'attaccante Andrea Adorante, che sta rientrando da un lungo e problematico infortunio e che comincia oggi a vedere la luce.

L'attaccante spera nella convocazione

Dallo scorso lunedì Adorante è tornato a lavorare con il gruppo del Venezia, potendo così assaggiare di nuovo l'intensità degli allenamenti e presentarsi di fatto anche al nuovo tecnico Nicola. La speranza del centravanti classe 2000, miglior giocatore dello scorso campionato di Serie B, è di poter essere convocato per la partita di domani contro l'Udinese. Altrimenti, rientrerà comunque del tutto dopo la sosta.