Venezia, i convocati: torna Adorante, recuperati anche Basic e Mazzocchi. Duncan fuori lista
Torna Andrea Adorante tra i convocati del Venezia: il centravanti, reduce da un lungo infortunio, prende in lista il posto di Duncan. Rispetto alla scorsa settimana, recuperati anche Basic e Mazzocchi, mentre resta indisponibile Correia, oltre ai lungodegenti Sverko e Franjic. Di seguito l’elenco completo dei convocati arancioneroverdi.
Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori: Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti: Toma Basic, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti: Akor Adams, Andrea Adorante, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.