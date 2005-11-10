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Venezia, Adorante: "Coronare il sogno Serie A e non poterci entrare fa male"TMW
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 21:38Serie A
autore Pierpaolo Matrone
16.11.2026 21:38Serie A
Andrea Adorante è stato il trascinatore del Venezia verso la promozione in Serie A ottenuta a maggio scorso. Ma oggi è infortunato.
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Il miglior calciatore scorsa serie B è stato Andrea Adorante. L'attaccante del Venezia ha ricevuto il premio al 'Gran Galà del Calcio - Rever' e direttamente dal palco ha espresso la sua gioia rilasciando alcune dichiarazioni: “Sono soddisfatto tanto dello scorso anno, coronato con un sogno personale e collettivo. Ora dobbiamo continuare a lavorare per mangeremo ciò che vogliamo…”.
Obiettivi?
“Quello principale è tornare con la squadra dopo l’infortunio. Coronare il sogno della Serie A e non poterci entrare fa male. A livello di squadra vogliamo la salvezza”.
Fonte: Da Arezzo, Claudia Marrone e Simone Bernabei
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