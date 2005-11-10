Venezia, Juan Jesus: "Nicola ci ha dato la carica. Voglio fare la storia qui come fatto a Napoli"
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Matteo Selli
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17.10.2026 15:00Serie A
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A pochi istanti dall’inizio di Napoli-Venezia, il difensore Juan Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, condividendo le proprie impressioni sulla partita e sugli obiettivi della squadra. Di seguito le sue parole:
"Il mister ci ha dato un impatto molto importante, ha una carica bella. Ci ha dato delle dritte che speriamo possano tornarci utili. La carica che ci dà non è solo mentale, è dura non vincere e stare lontano dalle altre. Credo nel gruppo e oggi è una bella opportunità per voltare pagina. Napoli? Rrahmani è il mio migliore amico, ma oggi saranno miei avversari. Oggi difendo altri colori e darò il 100% per fare la storia qui come ho fatto a Napoli"
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