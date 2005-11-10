Errori arbitrali in Venezia-Inter, Juan Jesus tuona: "Così il calcio pulito resta solo uno slogan"

Serata difficile per il fischietto Luca Pairetto, arbitro che ieri sera al Penzo ha diretto la sfida tra Venezia e Inter. Tante proteste e interventi del VAR nel corso dei 90 minuti, con la formazione di Davide Nicola che se l'è presa soprattutto per un fallo in area di rigore di Bisseck ai danni di Lauerback che il diretore di gara della sezione di Nichelino non ha voluto sanzionare con il calcio di rigore in favore dei lagunari.

Una decisione che ha mandato su tutte le furie il Venezia e in particolare Juan Jesus, che sui social non ha nascosto la propria frustrazione per la direzione di gara: "Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato. Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan".

Il brasiliano, che in passato ha anche vestito la maglia nerazzurra dell'Inter tra il 2012 e il 2016, ha voluto mandare anche un messaggio alla squadra e al resto dei suoi compagni: "Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo Ieri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più". E ancora: "Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre".