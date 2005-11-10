Un ottimo Venezia ferma il Bologna sullo 0-0 allo stadio Penzo. Alla fine del match però è rimasto qualche rimpianto per la squadra di Davide Nicola, che non è riuscita a sfruttare le tante occasioni che si era creata per puntare a portare a casa l'intera posta in palio. Non cala però la fiducia del capitano arancioneroverde, Juan Jesus, che già dopo il match aveva detto di non avere dubbi sul fatto che la squadra avrebbe centrato la salvezza, a fine anno.

Il messaggio di Juan Jesus al Venezia

All'indomani della gara, l'ex Napoli ha scritto un messaggio dal proprio profilo Instagram per ribadire il concetto: "Non sempre arriva il risultato che desideriamo, ma ogni partita ci lascia qualcosa da cui ripartire. Stiamo crescendo come squadra, siamo sulla strada giusta e il lavoro prima o poi ripaga sempre", ha scritto il brasiliano. Che poi ha aggiunto: "Continuiamo a crederci: le soddisfazioni più belle devono ancora arrivare!".