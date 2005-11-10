Juan Jesus, difensore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita contro il Bologna: "Non solo il palo preso, abbiamo creato tante occasioni. Manca quella sequenza di vittorie che ci permette di allontanarci da quella zona di classifica, ma vi assicuro che la squadra sta lavorando tantissimo".

Quali sono quei dettagli che mancano?

"Non conosco altro modo se non il lavoro. Si vedono idee giuste, non subiamo solo. Imponiamo il nostro gioco: c'è ordine e qualità. Mi hanno sorpreso. Sono tranquillo che il traguardo lo prendiamo".

Quanto è importante che stiate vicino agli attaccanti?

"Lo sai bene tu che sei stato attaccante. L'attaccante ha più occasioni, dobbiamo iniziare a capire che dobbiamo fare gol. Non è un puntare i dito: sono ragazzi giovani, i gol e la serenità arriveranno. Il gruppo c'è e la società ci da una mano".