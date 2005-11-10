Rilancio Juan Jesus: "Ho ancora tanto da dare. Qui a Venezia qualcosa di speciale"

Il Venezia si prepara alla sfida interna contro l'Inter e lo fa in un momento davvero duro, visto che la classifica vede gli arancioneroverdi all'ultimo posto, con soli tre punti raccolti nelle prime otto giornate. Contro i nerazzurri per gli uomini di Nicola servirà una prova perfetta soprattutto dal punto di vista difensivo e nel reparto arretrato chi ha vestito subito i panni del leader è l'ex Napoli Juan Jesus, che ha indossato la fascia di capitano dalla prima da titolare (complice l'assenza per infortunio di Busio).

Il centrale brasiliano è arrivato in Laguna a campionato iniziato, ma si è dimostrato subito pronto a scendere in campo e anche domani verosimilmente toccherà a lui guidare il reparto, davanti a Stankovic. Dal proprio profilo Instagram Juan Jesus ha voluto, alla vigilia del big match, caricare l'ambiente e i compagni di squadra, ribadendo la propria convinzione sulla possibilità di risalire la classifica.

"Questi primi mesi a Venezia mi hanno già lasciato tanto", ha scritto Juan Jesus. "I risultati non sono quelli che speravamo, ma conosco il calcio e so riconoscere quando c’è qualcosa di speciale", ha aggiunto. "Lo sento nel gruppo che ho trovato, nella fiducia della società e nell’amore di una tifoseria che merita tanto", le sue parole.

Poi il difensore ha aggiunto: "Gli anni passano, l’esperienza cresce, ma la fame, la passione e il senso di responsabilità sono sempre gli stessi. Ho ancora tanto da dare, tanto da dimostrare e soprattutto tanta voglia di scrivere un’altra pagina di storia".