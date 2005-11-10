Ufficiale
Venezia, rinnova Ridgeciano Haps : il terzino firma fino al 2028
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Il Venezia ha ufficializzato il rinnovo di Ridgeciano Haps fino al 30 giugno 2028. Il terzino olandese, protagonista della promozione in Serie A con 5 gol e 5 assist nell'ultima stagione, continuerà la sua avventura in maglia arancioneroverde.
Ridgeciano Haps continuerà a vestire la maglia del Venezia. Come fa sapere il club lagunare il terzino sinistro, che era in scadenza di contratto, ha rinnovato fino al 30 giugno 2028.
Haps rinnova con il Venezia fino al 2028
"Il Venezia FC comunica che il difensore Ridgeciano Haps ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2028.
Approdato in laguna nella stagione 2021/22, Haps, 33 anni, ha collezionato 97 presenze con la maglia arancioneroverde, impreziosite da 8 reti e 8 assist.
Protagonista della promozione in Serie A 2025/26, Haps ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria del campionato realizzando 5 gol e altrettanti assist, consolidando sempre di più il legame con il club, la città e i tifosi".
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