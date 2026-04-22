Venezia, Haps non pensa al rinnovo: "Non è il momento, sono concentrato sulla promozione"

Nelle ultime settimane il nome di Ridgeciano Haps è stato fra i più discussi in casa Venezia. Merito dei quattro gol nelle ultime quattro gare giocate (con in mezzo la panchina contro la Juve Stabia) e la doppietta contro il Bari nell’ultimo turno che ha fatto da apice a un momento di forma straordinario dell’esterno classe ‘93.

Un’esplosione nata dopo uno dei momenti più deludenti della carriera del calciatore come l’eliminazione per mano della Bolivia dalla corsa a una storica qualificazione al Mondiale per il suo Suriname e per lo stesso Haps che difficilmente, carta d’identità alla mano, avrà un’altra occasione simile per giocare il torneo che tutti i giocatori sognano di disputare. Prestazioni in crescendo che stanno spingendo il Venezia a chiudere per il rinnovo, fino al 2028, con solo gli ultimi dettagli da limare dopo che il mancino ha accettato di ridursi l’ingaggio pur di proseguire in laguna.

Il rinnovo però non pare essere una priorità per Haps che nella conferenza stampa di oggi ha spiegato di stare bene a Venezia, ma di voler restare concentrato sulla conquista della promozione: “Non ci sto pensando in questo momento. Qui a Venezia sono molto felice e mi trovo bene. Però, non è il momento di pensarci perché sono e siamo tutti concentrati sul raggiungimento del nostro obiettivo".