Verona, Edmundsson: "Vogliamo salvarci, anche se ora è davvero difficile"
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Il difensore dell'Hellas Verona, Andrias Edmundsson, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta della sua squadra contro l'Atalanta.
Il commento sulla partita.
"È stata una partita difficile, penso che nel secondo tempo sia andato meglio però. Nella ripresa meritavamo il gol. Dobbiamo andare avanti nonostante la sconfitta".
Il finale di stagione.
"L'obiettivo è salvarsi, anche se ora è davvero difficile. Mancano ancora delle partite e ci vogliamo provare".
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