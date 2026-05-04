Montipò: "Tanti rimpianti, meritavamo di più". Edmundsson: "Futuro? Decide il Verona"

Lorenzo Montipò, assoluto protagonista di Juventus-Verona nell'1-1 che ha frenato i bianconeri, specialmente nel finale su Zhegrova ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match "Sì, abbiamo tanti rimpianti, ci mangiamo le mani. Meritavamo punti in più, ma per un susseguirsi di situazioni, tra infortuni e sfortuna... ormai il decreto è questo. Il mio futuro? Ho due anni di contratto, se si vorrà cambiare o si deve andare da altre parti se ne parlerà in estate. Ma non è questo il momento".

Andrias Edmundsson, arrivato a metà stagione nel Verona, ha parlato insieme al suo compagno di squadra all'emittente satellitare: "Se voglio ripartire col Verona in Serie B? Da quando sono arrivato ho sempre cercato di dare il massimo e penso di aver fatto bene, per il futuro ho ancora 3 anni di contratto, sarà la società a decidere cosa fare con me".