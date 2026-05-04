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Hellas Verona, Edmundsson verso l'addio con la B: sul faroese c'è l'Oxford
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Andrias Edmundsson potrebbe non seguire l’Hellas Verona dopo la retrocessione della squadra in Serie B. Secondo quanto raccolto da TMW, il difensore faroese potrebbe salutare a soli sei mesi dal suo arrivo in Italia.
Nello specifico, su Edmundsson c'è l'Oxford, che aveva già provato a prenderlo a gennaio. Gli inglesi faranno una proposta per averlo a titolo definitivo dalla prossima estate.
Dal suo arrivo a Verona, avvenuto lo scorso febbraio per 2 milioni di euro dai polacchi del Wisla Plock, Edmundsson ha giocato 12 partite sulle 12 a disposizione con la formazione scaligera, tutte da titolare.
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