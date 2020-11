Verso Juve-Cagliari, Pirlo: "Alex Sandro convocabile ma non partirà dal 1'. De Ligt pronto"

vedi letture

Durante l’intervento odierno a Juventus TV, il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha parlato anche del rientro degli infortunati. Matthijs De Ligt è pronto per giocare, mentre per Alex Sandro servirà ancora qualche allenamento: “Stanno bene. De Ligt si allenava con noi già da un po’, poi abbiamo aspettato il responso dell’ortopedico e adesso è tutto a posto quindi è pronto per giocare. Alex Sandro si è allenato con noi l’ultima settimana, ci vorrà un po’ più di tempo per vederlo dall’inizio però è convocabile”.

CLICCA QUI per tutte le parole di Andrea Pirlo