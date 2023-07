Verso Juve-Milan, Pioli col nuovo centrocampo titolare. Pulisic-Giroud-Leao in attacco

Juventus e Milan sono pronte ad affrontarsi in amichevole negli Stati Uniti durante la tourneè estiva per la preparazione in vista del prossimo campionato. La partita tra bianconeri e rossoneri si disputa a Carson, Los Angeles, al Dignity Health Sports Park alle 19.30 di giovedì 27 luglio (ora locale), quando in Italia saranno le ore 4.30 di venerdì 28 luglio.

Milan, spazio ai migliori Il Diavolo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - con la formazione migliore, un 4-3-3 con Pulisic-Giroud-Leao in attacco. Motivazioni? Da una parte, la partita contro la Juve è sempre speciale e richiede il vestito elegante. Dall’altra, non c’è tempo da perdere, meglio mandare in campo subito i titolari e testare le soluzioni provate al BMO Stadium, campo di allenamento a Los Angeles. Nel secondo tempo ci sarà spazio per i cambi.

Ecco il centrocampo titolare. Un altro acquisto, Reijnders, sarà per la prima volta titolare, vicino a Krunic e Loftus-Cheek: ecco il centrocampo titolare del Milan 2023-24. In difesa, invece, la scelta più interessante riguarda i centrali. In porta ci sarà Maignan, come terzini Calabria e Theo Hernandez, ma in mezzo con Tomori giocherà Thiaw. È una sottile ufficializzazione di quello che i milanisti sospettano da tempo: nella grande corsa per un posto da titolare in stagione, Thiaw è favorito su Kalulu e Kjaer.