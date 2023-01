Vieri: "La Juventus riparta dallo stile di gioco. In campo i giocatori non sanno cosa fare"

Da dove deve ripartire la Juventus dopo la goleada subita a Napoli? Una domanda a cui ha risposto Bobo Vieri nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport: "Dallo stile di gioco, perché il problema non riguarda i risultati raccolti sul campo. La Juventus ha conquistato otto successi consecutivi, è vero, ma non dimentichiamo che la squadra di Allegri è fortissima. Nel calcio attuale non possiamo parlare del risultato come unica cosa che conta: questo discorso era comprensibile venti o trent’anni fa. Adesso non va più bene, soprattutto se il club in questione è uno tra i migliori del mondo. La classifica come consolazione? Considerando il valore dei campioni che ha in rosa, la Juventus non poteva mica stare all’ultimo posto... Mi piacerebbe vedere i bianconeri giocare a pallone e invece, quando scendono in campo, ho l’impressione che non sappiano cosa fare".