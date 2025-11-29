Vitinha inventa, Colombo a segno: il Genoa trova il pareggio contro l'Hellas, 1-1 a Marassi
Il risultato torna in parità al "Ferraris". Il Genoa trova il pareggio contro il Verona grazie a Vitinha che, dal versante sinistro del campo, cambia gioco e trova in area Lorenzo Colombo. L'attaccante rossoblù, tutto solo davanti a Montipò, controlla e mette in rete.
