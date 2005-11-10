Chi vuole l'esterno che ha fatto impazzire la Juve? Segnatevi il nome di Nagida

Chi ha bisogno di un esterno sinistro a tutta fascia che ieri sera ha fatto letteralmente impazzire la Juventus? Osservando la prestazione sfoderata da Mahamadou Nagida (21 anni) nel 2-2 strappato dal Rennes allo Stadium, e consci di quanto sia richiesto un giocatore in quel ruolo, verrebbe da dire che un profilo del genere dovrebbe accattivare, o quantomeno anche solo interessare, praticamente tutta la Serie A. Quanto potrebbe costare? Conoscendo la rinomata bottega che - nel caso - lo vende, si va sulla doppia cifra di milioni.

Un profilo del giocatore

Ma chi è, Nagida? Nato a giugno 2005 in Camerun, a Douala, è cresciuto nel settore giovanile del Brasseries ed approdato in Francia tre anni fa, nella squadra B del Rennes. Tempo un anno e sarebbe stato promosso con i grandi, dove si trova anche oggi, come elemento titolare in pianta stabile. Rapidissimo e dotato anche di una buona tecnica, con il piede mancino è capace di disegnare traiettorie invitanti, sia tese che più morbide, e risulta anche abile con il destro: guardare l'azione dell'1-1 del Rennes con la Juve per credere.

Ieri sera voto 7,5 per lui

L'ottima prestazione di Nagida in Juventus-Rennes la si ritrova anche nelle pagelle di TMW del match. Voto 7,5 per il guizzante esterno, con la seguente motivazione a corredo: "Più che Nagida, di cognome dovrebbe chiamarsi Cagiva. Ara letteralmente la fascia sinistra come e quando vuole, risultando di fatto un attaccante aggiunto. Avvia l'azione del pareggio, propizia il rigore e tenta varie volte il tiro in porta".