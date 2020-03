Zanetti conferma, Inter su Martinez Quarta. Dalla Primavera monitorati Pirola e Satriano

Kumbulla, ma non solo. L'Inter gioca su più tavoli e per bocca del vice presidente Javier Zanetti è arrivata la conferma dell’interesse per Martinez Quarta del River Plate: "È tra i più interessanti del calcio argentino" ha ammesso a Radio Continental. Insomma, due difensori giovani nel mirino, col Primavera Lorenzo Pirola che cresce già agli ordini di Conte e potrebbe rivelarsi utile dal prossimo anno - scrive La Gazzetta dello Sport - come l’uruguaiano Martin Satriano, classe 2001, preso a gennaio dal Nacional e per molti destinato a diventare il nuovo Luis Suarez.