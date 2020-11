Zapata è il giocatore più temuto dal Liverpool? Alexander-Arnold: "Atalanta fantastica in tutto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l'Atalanta, il laterale del Liverpool Trent Alexander-Arnold ha risposto anche a una domanda sulla pericolosità di Duvan Zapata in attacco: "Zapata il più temuto dai Reds? L'Atalanta è per intero una squadra fantastica. Noi dobbiamo studiare nel dettaglio tutti i calciatori nerazzurri, cercando comunque di fare il nostro gioco per vincere anche domani".