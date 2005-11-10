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Il Napoli pensa solo a Gabriel Jesus per l'attacco: il Trabzonspor può dare l'assist?

Il Napoli pensa solo a Gabriel Jesus per l'attacco: il Trabzonspor può dare l'assist? TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:57Serie A
Napoli, all-in su Gabriel Jesus? Tanto dipende dalla possibile uscita di Lucca a titolo definitivo: le ultime sull'intreccio di mercato

Il Napoli pianifica le mosse per gli ultimi giorni di calciomercato, guidato dal desiderio di regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo ideale in attacco: il profilo preferito resta Gabriel Jesus dell'Arsenal. Tuttavia, prima di affondare il colpo per il brasiliano di 29 anni, il club azzurro deve liberare posti nel reparto avanzato garantendosi cessioni a titolo definitivo. In uscita ci sono Noa Lang, finito nel mirino del Galatasaray (anche se i turchi monitorano parallelamente la situazione di Rafael Leão), e Lorenzo Lucca. Quest'ultimo, reduce da un ottimo precampionato, è seguito dal Trabzonspor, intenzionato a rilanciarsi dopo l'ingaggio di Mohamed Salah. Acquistato per 35 milioni dall'Udinese, il primo vice-Hojlund potrebbe partire di fronte a un'offerta congrua. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Vista attaccante

Sul fronte londinese, Gabriel Jesus vive una situazione di attesa, pur allenandosi regolarmente con i Gunners e conservando la maglia numero 9. L'esclusione dai convocati per la prima gara ufficiale decisa da Mikel Arteta, che ha lasciato fuori anche Martinelli e Nwaneri per ragioni di affollamento numerico, ha alimentato ulteriori riflessioni sul suo futuro. Lo stesso tecnico dell'Arsenal ha ammesso la difficoltà della situazione, sottolineando la necessità di affrontare confronti trasparenti per aiutare i calciatori a valutare il prosieguo delle rispettive carriere. Con un contratto valido fino al 2027 e un ingaggio di circa 6 milioni a stagione, questa sessione rappresenta per i campioni d'Inghilterra l'ultima finestra utile per monetizzare al meglio la cessione della punta.

Piani di riserva

In attesa di sbloccare l'uscita che darebbe il via libera alle trattative dirette con i Gunners, la dirigenza del Napoli mantiene comunque vigili le piste alternative sul mercato internazionale. Tra le opzioni secondarie figurano Joshua Zirkzee del Manchester United e Nicolas Jackson del Chelsea, per il quale va registrato il forte pressing dell'Atletico Madrid: la dirigenza colchonera è volata a Londra per trattare direttamente con i Blues.

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