Ufficiale Arezzo, Cutolo prolunga fino al 2031. E per Bucchi è scattato il rinnovo automatico fino al 2029

Hanno fattivamente contribuito al ritorno in Serie B del club, e quest'oggi è stato annunciato il prolungamento dei loro contratti: il Direttore Sportivo Aniello Cutolo ha rinnovato con l'Arezzo fino al 2031, mentre per Cristian Bucchi si è attivato il rinnovo automatico fino al 2029.

Di seguito, il comunicato del club:

"La S.S. Arezzo comunica che, nel corso della conferenza stampa odierna, il presidente Guglielmo Manzo ha annunciato il prolungamento del contratto del direttore sportivo Nello Cutolo, che resterà alla guida dell’area tecnica amaranto fino al 2031 con potere di firma. Una scelta che conferma la volontà del club di proseguire con un percorso fondato su stabilità, programmazione e crescita condivisa, valorizzando il lavoro svolto in questi anni. A seguire, lo stesso Cutolo ha reso noto che, in virtù della promozione conquistata nella scorsa stagione, il contratto di mister Cristian Bucchi ha attivato il rinnovo automatico fino al 2029, garantendo continuità anche alla guida tecnica della prima squadra".

Non è mancata la chiosa del numero uno dei club: “La continuità è un valore fondamentale per il nostro progetto".