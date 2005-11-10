Ufficiale Artico è il nuovo Direttore Sportivo dell'Empoli: contratto annuale con opzione di rinnovo

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, ora arriva anche l'ufficialità: Fabio Artico è il nuovo Direttore Sportivo dell'Empoli, club con il quale ha sottoscritto una ccordo annuale, con opzione per una stagione ancora successiva.

Di seguito, la nota della società azzurra:

"Empoli Football Club comunica di avere affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Fabio Artico.

Il nuovo dirigente ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurro fino al 30 giugno 2027, con opzione per un'altra stagione.

Artico è un dirigente sportivo nato a Venaria Reale il 9 dicembre 1973. Da calciatore ha vestito la maglia dell’Empoli dal 1997 al 1999, debuttando in Serie A nel settembre del 1997 sul campo del Napoli. Dopo aver concluso la carriera da calciatore con la maglia dell’Alessandria nel 2012, intraprende il percorso dirigenziale entrando nell’area scouting del club piemontese. Nell’estate 2013 viene nominato responsabile dell’area tecnica del Cuneo, prima di approdare al settore giovanile della Juventus. Nel giugno 2019 torna all’Alessandria nel ruolo di direttore sportivo e nel 2021 guida il club alla storica promozione in Serie B, riportando i grigi in cadetteria dopo 46 anni. Dopo l'esperienza da Vice Direttore Sportivo alla Cremonese nella stagione 2022/23, nel luglio del 2023 passa al Cesena, contribuendo alla promozione in Serie B nella stagione 2023/24 e alla conquista dei playoff di Serie B nella stagione successiva".